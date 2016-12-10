Мутко: «В Сочи было нереально делать то, в чем нас обвиняют»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена обвинила Россию в действиях, которые невозможны.

«В Сочи было просто нереально делать то, в чем нас обвиняют. И наши спортсмены никуда не исчезли, как это подается. Вторая часть доклада завершена, в ней мы увидели подтверждения первой, связанные с госполитикой, с каким-то заговором против мирового спорта. Причем обвинения касаются исключительно России", — цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, во второй части доклада канадского юриста Ричарда Макларена о допинге в российском спорте утверждается, что в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта были вовлечены более тысячи российских спортсменов.



Особое внимание уделено выступлению российских спортсменов на домашней Олимпиаде 2014 года в Сочи. В расследовании утверждается, что 12 медалистов сдали положительные допинг-пробы, но их подменили под контролем государства и с помощью ФСБ.

В неофициальном зачете на Олимпиаде-2014 сборная России заняла первое место, выиграв 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.

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