Суд арестовал полковника ГУСБ МВД за взятку в 50 млн руб

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца руководителя Северо-Западного подразделения Главного управления собственной безопасности МВД России Юрия Тимченко, подозреваемого в получении взятки в размере 50 млн рублей, передает ТАСС.

Тимченко был задержан сотрудниками УФСБ. По данным следствия, полковник требовал от представителя компании ООО «Деловые линии» взятку в размере не менее 100 млн руб. Взамен он должен был способствовать снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела.

Часть взятки — 50 млн рублей должна была быть передана не позднее 8 декабря, а вторые 50 млн рублей — после снятия ареста с расчетных счетов компании.

Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в ближайшее время будет изменена структура Главного управления собственной безопасности с целью оптимизации деятельности службы.

