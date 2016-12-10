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Суд арестовал полковника ГУСБ МВД за взятку в 50 млн руб

Сотрудник Главка должен был поспособствовать прекращению уголовного дела по факту неуплаты налогов

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца руководителя Северо-Западного подразделения Главного управления собственной безопасности МВД России Юрия Тимченко, подозреваемого в получении взятки в размере 50 млн рублей, передает ТАСС.

Тимченко был задержан сотрудниками УФСБ. По данным следствия, полковник требовал от представителя компании ООО «Деловые линии» взятку в размере не менее 100 млн руб. Взамен он должен был способствовать снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела.

Часть взятки — 50 млн рублей должна была быть передана не позднее 8 декабря, а вторые 50 млн рублей — после снятия ареста с расчетных счетов компании.

Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в ближайшее время будет изменена структура Главного управления собственной безопасности с целью оптимизации деятельности службы.

Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Суд арестовал полковника ГУСБ МВД за взятку в 50 млн руб

Сотрудник Главка должен был поспособствовать прекращению уголовного дела по факту неуплаты налогов

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