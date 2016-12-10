В Сирии ликвидирован участник нападения на Charlie Hebdo

ВВС США ликвидировали одного из главарей запрещенной на территории РФ террористической группировки «Исламское государство» Бубакера аль-Хакима, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что террорист участвовал в нападении на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Француз с тунисскими корнями был наставником совершивших нападение на редакция братьев Куаши. Тогда были убиты 12 человек, еще 11 получили ранения. По данным ведомства, 33-летний Аль-Хаким занимался планированием терактов.

Аль-Хаким также воевал против США во время вторжения в Ирак в 2003 году. В 2008 году он был арестован в Сирии и отправлен во Францию отбывать тюремное заключение. На свободу он вышел в начале 2011 года, после чего отправился в Тунис. Позднее он взял на себя ответственность за убийство двух тунисских политических деятелей.