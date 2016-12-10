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Суд заморозил активы мэра Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэса

Градоначальник может быть причастен к нарушениям на олимпийской стройке

Активы мэра города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэса будут заморожены согласно решению суда Бразилии. Это связано с расследованием возможных нарушений во время строительства олимпийских объектов.

Как передает телеканал Globo, градоначальника подозревают в том, что он не взыскал с компании, которая занималась строительством поля для гольфа к Олимпийским играм, экологический сбор. Отмечается, что размер экологического сбора мог составить до 2,4 млн реалов (около $710 тыс.). 

По мнению суда, мэр Рио-де-Жанейро виновен в недобросовестном исполнении обязанностей, в результате чего бюджету страны был нанесен «очевидный ущерб».  Кроме того, решением суда были заморожены активы строительной компании.  

Эдуарду Паэс, который покинет свой пост 1 января 2017 года в  связи с истечением срока полномочий, отверг все выдвинутые против него обвинения. По словам мэра бразильской столицы, Департамент охраны окружающей среды Рио-де-Жанейро обратился в прокуратуру месяц назад с целью взыскания с компании долга, который она не хотела возвращать. 

«Я, безусловно, будут подавать апелляцию на решение суда», - написал Эдуарду Паэс на своей странице в Facebook.  

Ранее «Известия» писали, что Федеральная прокуратура Бразилии выдвинула обвинения в отмывании денег против экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Бывший бразильский лидер также обвиняется в торговле влиянием и в участии в преступном сговоре.  

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Суд заморозил активы мэра Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэса

Градоначальник может быть причастен к нарушениям на олимпийской стройке

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