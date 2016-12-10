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Режиссер Оливер Стоун рассказал о беседе с Путиным

Американский кинорежиссер общался с президентом России во время съемок фильма «Сноуден»

Американский кинорежиссер Оливер Стоун сообщил The Times, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным во время съемок своего фильма «Сноуден», который рассказывает о бывшем сотруднике американских спецслужб.

По словам Стоуна, Путин сказал, что не в восторге от поступка беглого американца, однако впечатлен его смелостью. Автор картины также выразил мнение, что единственной страной в мире, которая способна противостоять господству США, является Россия.

«Единственный в мире, кто может сейчас противостоять господству Америки, — это Россия или, возможно, Китай. Но даже Китай не захотел давать Сноудену убежище, потому что они испугались», — приводит слова режиссера ТАСС.

Стоун также отметил, что закончил съемки документального фильма о Владимире Путине. В данный момент лента находится на стадии монтажа. «Уверен, что меня за это съедят заживо», — пошутил режиссер.

Оливер Стоун также является автором документальных фильмов о бывшем лидере Кубы Фиделе Кастро — «Команданте» и «В поисках Фиделя». Кроме того, 70-летний режиссер снял картину об истории Украины («Украина в огне»), где подробно описывается становление в стране национализма. Этот фильм был запрещен к показу на территории Украины.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Режиссер Оливер Стоун рассказал о беседе с Путиным

Американский кинорежиссер общался с президентом России во время съемок фильма «Сноуден»

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