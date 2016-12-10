Отношения между Россией и Великобританией после Brexit не изменятся

Изменений в отношениях между Россией и Великобританией сразу после Brexit не произойдет, хотя в долгосрочной перспективе в этом заинтересованы обе стороны. Такое заявление сделал член британского парламента от Лейбористской партии Тристрам Хант.

«Я думаю, что в краткосрочной перспективе нет»,— сказал Хант, отвечая на вопрос корреспондента агентства Sputnik о том, могут ли произойти перемены в отношениях между РФ и Великобританией после Brexit.

По словам парламентария, между странами есть сильные разногласия, которые касаются сирийского вопроса, а также сферы спорта.

Хант подчеркнул, что «даже в контексте Brexit все еще есть вопросы касательно курса российской политики».

«Но в долгосрочной перспективе, я думаю, мы все хотим изменений»,— отметил член британского парламента от Лейбористской партии.

Напомним, в Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по членству страны в Евросоюзе. За выход из состава ЕС (Brexit) проголосовали 51,9% жителей Соединенного королевства.