Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Отношения между Россией и Великобританией после Brexit не изменятся

Об этом заявил член британского парламента от Лейбористской партии Тристрам Хант

Изменений в  отношениях между Россией и Великобританией сразу после Brexit не произойдет, хотя в долгосрочной перспективе в этом заинтересованы обе стороны. Такое заявление сделал член британского парламента от Лейбористской партии Тристрам Хант.

«Я думаю, что в краткосрочной перспективе нет»,— сказал Хант, отвечая на вопрос корреспондента агентства Sputnik о том, могут ли произойти перемены в  отношениях между РФ и Великобританией после Brexit.  

По словам парламентария, между странами есть сильные разногласия, которые касаются сирийского вопроса, а также сферы спорта. 

Хант подчеркнул, что «даже в контексте Brexit все еще есть вопросы касательно курса российской политики». 

«Но в долгосрочной перспективе, я думаю, мы все хотим изменений»,— отметил член британского парламента от Лейбористской партии. 

Напомним, в Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по членству страны в Евросоюзе. За выход из состава ЕС (Brexit) проголосовали 51,9% жителей Соединенного королевства.   

Написать комментарий
Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Отношения между Россией и Великобританией после Brexit не изменятся

Об этом заявил член британского парламента от Лейбористской партии Тристрам Хант

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке