Отношения между Россией и Великобританией после Brexit не изменятся

Об этом заявил член британского парламента от Лейбористской партии Тристрам Хант
Изменений в отношениях между Россией и Великобританией сразу после Brexit не произойдет, хотя в долгосрочной перспективе в этом заинтересованы обе стороны. Такое заявление сделал член британского парламента от Лейбористской партии Тристрам Хант.
«Я думаю, что в краткосрочной перспективе нет»,— сказал Хант, отвечая на вопрос корреспондента агентства Sputnik о том, могут ли произойти перемены в отношениях между РФ и Великобританией после Brexit.
По словам парламентария, между странами есть сильные разногласия, которые касаются сирийского вопроса, а также сферы спорта.
Хант подчеркнул, что «даже в контексте Brexit все еще есть вопросы касательно курса российской политики».
«Но в долгосрочной перспективе, я думаю, мы все хотим изменений»,— отметил член британского парламента от Лейбористской партии.
Напомним, в Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по членству страны в Евросоюзе. За выход из состава ЕС (Brexit) проголосовали 51,9% жителей Соединенного королевства.
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