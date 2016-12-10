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Сборная России по плаванию выиграла золото в эстафете на ЧМ

Российский квартет показал первый результат в эстафете 4х50 м вольным стилем

Мужская сборная России по плаванию завоевала золотые медали в эстафете 4х50 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в канадском Виндзоре.

Российский квартет (Алексей Брянский, Никита Лобинцев, Александр Попков, Владимир Морозов) показал результат 1.24,32 секунды. Серебряные медали выиграла сборная США (1.24,47), бронза — у японцев (1.24,51).

Ранее россияне выиграли мужскую эстафету на дистанции 4х100 м вольным стилем, а также стали победителями в соревновании смешанных команд на дистанции 4х50 м вольным стилем.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Сборная России по плаванию выиграла золото в эстафете на ЧМ

Российский квартет показал первый результат в эстафете 4х50 м вольным стилем

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