Российские фигуристы Морозов и Тарасова победили в финале Гран-при

Российские фигуристы, выступающие в паре, Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в финале серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит на арене «Пале Омниспорт» в Марселе. Россияне набрали 213,85 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Вторую строчку заняли китайцы Юй Сяоюй и Чжан Хао (206,71), третьей позиции удостоились спортсмены из Канады Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (205,99).

Отметим, что еще одна российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт заняли четвертое место (188,32).

Финал Гран-при завершится в воскресенье 11 декабря.

Ранее «Известия» писали, что российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в короткой программе на финале серии Гран-при, проходящем в Марселе. Россиянка также установила новый мировой рекорд.

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