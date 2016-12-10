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Российские фигуристы Морозов и Тарасова победили в финале Гран-при

По сумме короткой и произвольной программ спортсмены набрали 213,85 балла

Российские фигуристы, выступающие в паре, Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в финале серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит на арене «Пале Омниспорт» в Марселе. Россияне набрали 213,85 балла по сумме короткой и произвольной программ.   

Вторую строчку заняли китайцы Юй Сяоюй и Чжан Хао (206,71), третьей позиции удостоились спортсмены из Канады Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (205,99). 

Отметим, что еще одна российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт заняли четвертое место (188,32). 

Финал Гран-при завершится в воскресенье 11 декабря. 

Ранее «Известия» писали, что российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в короткой программе на финале серии Гран-при, проходящем в Марселе. Россиянка также установила новый мировой рекорд. 

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Российские фигуристы Морозов и Тарасова победили в финале Гран-при

По сумме короткой и произвольной программ спортсмены набрали 213,85 балла

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