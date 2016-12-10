Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 11 км

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 11000 метров над уровнем моря, говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по Камчатскому краю.

Выброс произошел в субботу утром. Пепловый шлейф распространился на 106 километров в северо-северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерновский. В МЧС отметили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.

Сообщается, что вулкану присвоен красный — наивысший код авиационной опасности.



Шивелуч располагается в 45 км от ближайшего населенного пункта. Высота вулкана составляет 3283 метров над уровнем моря.