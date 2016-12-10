Российские пловцы впервые в истории завоевали 11 медалей ЧМ

Сборная России завоевала две золотые и две серебряные награды в четвертый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проходит в канадском Виндзоре. Таким образом, россияне впервые в истории смогли завоевать 11 медалей на одном первенстве мира в бассейне длиной 25 м.

После четвертого соревновательного дня сборная России занимает второе место в общекомандном зачете, имея в своем активе четыре золотых, пять серебряных и две бронзовые медали. Лидирует на чемпионате мира команда США, на счету которой 17 медалей — семь золотых, восемь серебряных и две бронзовые медали. Соревнования завершатся в ночь на 12 декабря.

Стоит отметить, что предыдущим высшим достижением сборной России на чемпионатах мира на короткой воде было 10 медалей (четыре золота, четыре серебра, две бронзы) на турнире в Дубае в 2010 году.

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