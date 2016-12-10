Сотни мигрантов прорвались в испанский анклав в Африке

Не менее 400 мигрантов из экваториальной Африки прорвались через защитный вал, который отделяет территорию Марокко от испанского анклава Сеута. В местных СМИ назвали этот прорыв крупнейшим за последние десять лет. По сообщениям испанских властей, в результате прорыва два пограничника были ранены.

Испанские журналисты обнародовали видеокадры, на которых видно, как десятки мигрантов, отмечают успешное преодоление препятствия, в то время как некоторые из них лежат на дороге с изрезанными руками и ступнями.

По данным телеканала BBC, большую часть из тех, кто пересек границу, удалось задержать, однако примерно пятая часть прорвавшихся в настоящий момент числится пропавшими без вести.

Сеута — это крупнейший перевалочный пункт для желающих получить убежище в Европе. В этом городе, а также в другом испанском анклаве Мелилье находится единственная сухопутная граница Евросоюза на африканском континенте.

Ранее «Известия» писали, что береговая охрана Италии за день спасла свыше 1400 мигрантов. Всего за 2016 год в Италию морем прибыли 171 тыс. беженцев из стран Африки и Азии. Еще около 4,7 тыс. человек так и не смогли добраться до Европы, утонув в Средиземном море.