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Пересчет голосов в Мичигане отклонил Верховный суд штата

Таким образом, апелляция экс-кандидата на пост президента США Джилл Стайн отклонена

Верховный суд штата Мичиган отклонил апелляцию бывшего кандидата на пост президента США от Партии зеленых Джилл Стайн, требовавшей пересчета голосов избирателей.

В первом заседании, состоявшемся 5 декабря, суд первой инстанции вынес вердикт о пересчете голосов. Однако решение было отменено тем же судом, сославшимся на низкий процент избирателей, поддержавших Стайн. Это решение утвердил Верховный суд Мичигана, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Пересчет голосов в Мичигане отклонил Верховный суд штата

Таким образом, апелляция экс-кандидата на пост президента США Джилл Стайн отклонена

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