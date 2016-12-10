Пересчет голосов в Мичигане отклонил Верховный суд штата

Верховный суд штата Мичиган отклонил апелляцию бывшего кандидата на пост президента США от Партии зеленых Джилл Стайн, требовавшей пересчета голосов избирателей.

В первом заседании, состоявшемся 5 декабря, суд первой инстанции вынес вердикт о пересчете голосов. Однако решение было отменено тем же судом, сославшимся на низкий процент избирателей, поддержавших Стайн. Это решение утвердил Верховный суд Мичигана, отмечает «Федеральное агентство новостей».