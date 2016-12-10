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Пентагон направит в Сирию еще 200 военнослужащих

Американцы помогут «местным силам» вытеснить боевиков из города Ракка

Для участия в операции по освобождению от боевиков города Ракка США направят в Сирию еще 200 военнослужащих. Как заявил глава Пентагона Эштон Картер на конференции в Манаме, американские военные помогут «местным силам вытеснить террористов ИГ (запрещена в РФ) из Ракки».

О намерении США усилить воинский контингент в Сирии сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель Пентагона Питер Кук.

«Министерство обороны заявило, что отправит еще 200 военнослужащих в Сирию, чтобы помочь местным силам вытеснить ИГ из Ракки», — написал он.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Пентагон направит в Сирию еще 200 военнослужащих

Американцы помогут «местным силам» вытеснить боевиков из города Ракка

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