Пентагон направит в Сирию еще 200 военнослужащих

Для участия в операции по освобождению от боевиков города Ракка США направят в Сирию еще 200 военнослужащих. Как заявил глава Пентагона Эштон Картер на конференции в Манаме, американские военные помогут «местным силам вытеснить террористов ИГ (запрещена в РФ) из Ракки».

О намерении США усилить воинский контингент в Сирии сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель Пентагона Питер Кук.

At #ManamaDialogue #SecDef announces 200 more special operators will deploy to Syria to enable local forces to oust ISIL from #Raqqah pic.twitter.com/SaJfbZQlHq — Peter Cook (@PentagonPresSec) 10 декабря 2016 г.

«Министерство обороны заявило, что отправит еще 200 военнослужащих в Сирию, чтобы помочь местным силам вытеснить ИГ из Ракки», — написал он.