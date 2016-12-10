В результате железнодорожной аварии в Болгарии погибли 4 человека

Несколько цистерн со сжиженным газом сошли с рельсов в районе болгарского города Шумен и воспламенились. В результате произошедшего погибли четыре человека, пострадали более 20.

Как сообщает телеканал bTV со ссылкой на национальную компанию «Железнодорожная инфраструктура», инцидент произошел в 5.37 по местному времени (6.37 мск).

«Ситуация очень сложная, по меньшей мере четыре человека погибли, много раненых. Спасатели на месте инцидента извлекли из-под завалов 12 человек», — сообщил комиссар пожарной охраны Болгарии Николай Николов.

После аварии в приемное отделение местной больницы поступили 23 человека. Кроме того, в зоне бедствия были разрушены 20 домов.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные службы и сотрудники правоохранительных органов. Территория оцеплена, проводится эвакуация местных жителей.