Военный вертолет США совершил вынужденную посадку на территории школы

Военный вертолет Bell UH-1 совершил вынужденную посадку на территории средней школы в штате Виргиния.

Инцидент произошел вечером в пятницу, уточнили представители военной базы Эндрюс. Посадка была совершена в качестве меры предосторожности из-за светового аварийного сигнала.

A UH-1N Huey assigned to the 1st Helicopter Squadron made a precautionary landing at Yorktown High School, Va. at 7:39 p.m. — Joint Base Andrews (@JBA_NAFW) 10 декабря 2016 г.

«Площадкой» приземления стало школьное футбольное поле. В ближайшее время на поле прибудет второй вертолет с персоналом, который устранит технические проблемы.