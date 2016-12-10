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Военный вертолет США совершил вынужденную посадку на территории школы

Инцидент произошел в штате Виргиния

Военный вертолет Bell UH-1 совершил вынужденную посадку на территории средней школы в штате Виргиния.

Инцидент произошел вечером в пятницу, уточнили  представители военной базы Эндрюс. Посадка была совершена в качестве меры предосторожности из-за светового аварийного сигнала.

«Площадкой» приземления стало школьное футбольное поле. В ближайшее время на поле прибудет второй вертолет с персоналом, который устранит технические проблемы.

Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Военный вертолет США совершил вынужденную посадку на территории школы

Инцидент произошел в штате Виргиния

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