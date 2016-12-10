Пентагон: 50 тыс. военнослужащих находятся на Ближнем Востоке

Министр обороны США Эштон Картер на конференции «Манамский диалог» заявил, что на Ближнем Востоке находятся 50 тыс. американских военнослужащих. Эштон Картер уточнил, что 5 тыс. военных США дислоцированы в Ираке и Сирии.

«В регионе Ближнего Востока задействованы 50 тыс. американских военнослужащих, из них 5 тыс. находятся в Сирии и Ираке», — цитирует Картера «РИА Новости».

Глава Пентагона отметил способность американского контингента отразить любую угрозу в адрес союзников США в ближневосточном регионе.

Ежегодная конференция по безопасности региона Ближнего Востока «Манамский диалог» открылась в пятницу в Бахрейне.