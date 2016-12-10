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Новак сообщил о готовности снизить добычу нефти на 300 тыс. баррелей

Министр энергетики отметил, что страны — нерезиденты картеля могут сократить добычу в общей сложности на 600 тыс. баррелей в сутки

Москва будет придерживаться своих обязательств по сокращению нефтедобычи и готова снизить ее уровень на 300 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак перед встречей стран ОПЕК с нерезидентами организации в Вене.

«Мы свои обязательства объявили и мы будем говорить о наших цифрах, о которых мы заявляли ранее», — приводит ТАСС заявление Александра Новака.

Он также отметил, что страны, не входящие в состав картеля, могут в общей сложности снизить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки.

10 декабря в Вене проходит встреча стран — членов ОПЕК с нерезидентами картеля. В ходе переговоров стороны обсудят вопрос присоединения к соглашению о сокращении добычи нефти.

Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Новак сообщил о готовности снизить добычу нефти на 300 тыс. баррелей

Министр энергетики отметил, что страны — нерезиденты картеля могут сократить добычу в общей сложности на 600 тыс. баррелей в сутки

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