Власти Франции могут продлить режим ЧП до июля 2017 года

Во Франции может быть продлен режим чрезвычайного положения (ЧП). С этой инициативой выступило правительство страны, заявил премьер-министр Бернар Казнев после внеочередного заседания в субботу.

Правительство предложит парламенту Франции продлить режим ЧП до 15 июля 2017 года, сказал премьер.

Режим ЧП был введен после серии терактов в Париже в ноябре 2015 года, тогда погибли 130 и пострадали 350 человек. Объявленный режим ЧП во Франции неоднократно продлевался.