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Погибшего в Сирии советника Галицкого похоронили с воинскими почестями

На церемонии присутствовали близкие погибшего, а также представители руководства Минобороны РФ

Российского военного советника Руслана Галицкого, погибшего в Сирии в результате обстрела кварталов западного Алеппо, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище с воинскими почестями.

Как передает ТАСС, похороны полковника были проведены в соответствии с воинским ритуалом, под звуки гимна РФ и в сопровождении ружейного салюта. На церемонии присутствовали родственники, друзья, боевые товарищи погибшего и представители руководства Минобороны РФ.

О смерти полковника Руслана Галицкого стало известно в среду. Он был командиром 5-й гвардейской отдельной танковой бригады, которая дислоцируется в Улан-Удэ. Военнослужащий скончался от ранений, полученных при обстреле боевиками одного из жилых кварталов западной части Алеппо. Он был посмертно награжден орденом Мужества по указу президента России Владимира Путина.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Погибшего в Сирии советника Галицкого похоронили с воинскими почестями

На церемонии присутствовали близкие погибшего, а также представители руководства Минобороны РФ

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