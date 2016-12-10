Погибшего в Сирии советника Галицкого похоронили с воинскими почестями

Российского военного советника Руслана Галицкого, погибшего в Сирии в результате обстрела кварталов западного Алеппо, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище с воинскими почестями.

Как передает ТАСС, похороны полковника были проведены в соответствии с воинским ритуалом, под звуки гимна РФ и в сопровождении ружейного салюта. На церемонии присутствовали родственники, друзья, боевые товарищи погибшего и представители руководства Минобороны РФ.

О смерти полковника Руслана Галицкого стало известно в среду. Он был командиром 5-й гвардейской отдельной танковой бригады, которая дислоцируется в Улан-Удэ. Военнослужащий скончался от ранений, полученных при обстреле боевиками одного из жилых кварталов западной части Алеппо. Он был посмертно награжден орденом Мужества по указу президента России Владимира Путина.