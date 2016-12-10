Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Захарова: «Кого и как назовут независимые немецкие СМИ сегодня?»

Официальный представитель российского МИДа прокомментировала ошибочный удар ВВС США в Мосуле, при котором погибли 90 человек

Утром в субботу, 10 декабря, стало известно о гибели 90 военнослужащих армии Ирака в результате авиаудара ВВС США. Американцы действовали ошибочно, передают местные СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала произошедшее на своей странице в Facebook. Дипломат интересуется, что по этому поводу сообщили германские СМИ. Она напомнила, что вчера главный редактор издания «Бильд» назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «военным преступником».

«Кого и как назовут независимые немецкие СМИ сегодня?» — интересуется Захарова.

Читайте также:

Лавров: в плане русофобии СМИ ФРГ «впереди планеты всей»

Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Захарова: «Кого и как назовут независимые немецкие СМИ сегодня?»

Официальный представитель российского МИДа прокомментировала ошибочный удар ВВС США в Мосуле, при котором погибли 90 человек

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Инфографика

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

О том, как в последние годы менялась управленческая эффективность в субъектах страны, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Ирина Мешкова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Светлана Журова

олимпийская чемпионка

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке