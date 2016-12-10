Захарова: «Кого и как назовут независимые немецкие СМИ сегодня?»

Утром в субботу, 10 декабря, стало известно о гибели 90 военнослужащих армии Ирака в результате авиаудара ВВС США. Американцы действовали ошибочно, передают местные СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала произошедшее на своей странице в Facebook. Дипломат интересуется, что по этому поводу сообщили германские СМИ. Она напомнила, что вчера главный редактор издания «Бильд» назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «военным преступником».

«Кого и как назовут независимые немецкие СМИ сегодня?» — интересуется Захарова.