В Великом Новгороде отремонтировали 273,5 км дорог в текущем году

В Великом Новгороде подрядчики, занимающиеся строительством трассы М11, отремонтировали в 2016 году 273,5 км дорог регионального значения. Такие данные озвучили на заседании областного правительства.

На шестом этапе строительства трассы М11 восстановили 17 дорог и 11 улиц общей протяженностью 240 км, а на седьмом этапе — 33,6 км. Дороги, которые используются при строительстве седьмого этапа, планируется передать региону в конце 2017 года, сообщает Новгород.ру.

На сегодняшний день завершены работы от 7-го до 8-го км дороги Грузино—Березеево и от 37-го до 42-го км дороги Новоселицы—Папоротно. Однако реальное состояние этих участков в настоящий момент оценивается как неудовлетворительное, т.к. подрядчик не всегда оперативно принимает меры по ремонту и поддержанию автомобильных дорог, где-то не соблюдается технология ремонта, отметил первый заместитель начальника ГОКУ «Новгородавтодор» Илья Банников. Ожидается, что все дорожные изъяны на этих отрезках устранят весной 2017 года.

Протяженность седьмого этапа трассы М11 составляет 103 км. В Новгородской области строительство проходит на территории двух районов: Новгородского и Чудовского (от населенного пункта Мясной Бор Новгородского района через Чудовский район до границы с Ленинградской областью).