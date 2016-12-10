Мутко: российских спортсменов должны допустить к зимней Олимпиаде-2018

Участники российской сборной должны быть допущены к зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, поскольку турнир проводится Международным олимпийским комитетом, у которого нет претензий к Олимпийскому комитету России. Такое мнение выразил зампред правительства РФ Виталий Мутко.

«Олимпийские игры проводятся Международным олимпийским комитетом, к нашему олимпийскому комитету, как вы видели, никаких вопросов нет», — приводит «РИА Новости» слова вице-премьера.

Он также подчеркнул, что руководство МОКа заявило о намерении отказаться от коллективной ответственности спортсменов. «Вот есть конкретный спортсмен и давайте разбираться, как во всем мире разбираются. Почему к России должно быть другое отношение?» — отметил Виталий Мутко.

9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, в которой говорится о массовых махинациях с допинг-пробами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи.