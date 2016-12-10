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В Пскове двое неизвестных пытались похитить деньги из пустой кассы

Подозреваемых в нападении задержали сотрудники Росгвардии

В Пскове двое неизвестных мужчин попытались похитить деньги из пустой кассы в одном из магазинов.

Как сообщает Псковская лента новостей, инцидент произошел сегодня утром в магазине на Вокзальной улице. После нападения злоумышленников в магазине сработала кнопка тревожной сигнализации, и через три минуты на место происшествия прибыли полицейские. Продавец магазина пояснила, что двое мужчин пытались похитить деньги, однако денег в кассе не оказалось, после чего преступники скрылись.

При отработке района в одном из дворов полицейские задержали мужчин 1975 и 1987 годов рождения согласно приметам, которые описала продавец. Для дальнейшего разбирательства мужчин доставили в дежурную часть отдела полиции.

Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

В Пскове двое неизвестных пытались похитить деньги из пустой кассы

Подозреваемых в нападении задержали сотрудники Росгвардии

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