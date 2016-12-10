СМИ: авария «Прогресса» могла произойти из-за удара о третью ступень

Космический грузовик «Прогресс МС-04» мог столкнуться с третьей ступенью ракеты-носителя, из-за чего был поврежден его двигатель. В результате космический корабль не был выведен на расчетную орбиту и разрушился.

Как сообщает «Интерфакс», третья ступень ракеты могла отделиться нештатно, рассказал источник на Байконуре.

«В результате третья ступень ударилась о корабль и критически повредила его двигательную установку», — цитирует агентство источник.

«Прогресс МС-04» должен был доставить на МКС более 2 т различных грузов, но не был выведен на расчетную орбиту и разрушился, напоминает «Федеральное агентство новостей».