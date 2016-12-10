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Самолет дальнего обнаружения «Таганрог» совершил успешный полет

Он служит командным пунктом, управляет истребителями и ударной авиацией, способен обнаруживать воздушные цели и надводные корабли

Серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения «Таганрог», созданный на базе самолета А-50У, совершил успешный полет. Об этом сообщает объединенная авиастроительная компания.

Модернизация самолета радиолокационного обнаружения А-50У была проведена по заказу Министерства обороны РФ. «Таганрог» — четвертая модернизированная машина, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Самолет представляет из себя авиационный комплекс радиолокационного наведения и дозора.

ВКС РФ располагают 22 самолетами А-50, которые ожидает поэтапная модернизация.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Самолет дальнего обнаружения «Таганрог» совершил успешный полет

Он служит командным пунктом, управляет истребителями и ударной авиацией, способен обнаруживать воздушные цели и надводные корабли

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