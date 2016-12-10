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Число жертв взрыва у военного лагеря в Йемене возросло до 40 человек

По словам представителя местных служб безопасности, нападение было организовано террористом-смертником

Число жертв взрыва у военного лагеря Эс-Сулбан в городе Аден на юге Йемена возросло до 40 человек, еще 70 ранены. Об этом сообщил представитель местных служб безопасности.

По данным агентства Reuters, инцидент произошел в результате самоподрыва смертника. Он находился рядом с военными, стоявшими в очереди за зарплатой.

Пока ни одна из действующих в республике террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Число жертв взрыва у военного лагеря в Йемене возросло до 40 человек

По словам представителя местных служб безопасности, нападение было организовано террористом-смертником

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