В результате ДТП на севере Египта погибли 10 человек

Более 10 человек стали жертвами ДТП на трассе у Средиземного моря на севере Египта. Об этом сообщил представитель управления транспортной безопасности страны.

По его данным, авария произошла на 43-м км международной трассы между городами Александрия и Мерса-Матрух. На ней столкнулись микроавтобус, который перевозил более десятка пассажиров, и малотоннажный грузовик. Кроме того, в результате ДТП пострадали не менее 10 египтян, сообщает ТАСС.

Как отметил представитель ведомства, одной из причин аварии могло стать превышение скорости водителями обоих транспортных средств, а также ухудшение погодных условий в регионе.