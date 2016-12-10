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«Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3

Члены московского хоккейного клуба «Динамо» одержали волевую победу над ярославской командой «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч завершился со счетом 6:3 (0:0, 2:2, 4:1) в пользу «железнодорожников».

В ходе встречи из команды победителей отличились Максим Карпов (35-я минута), Илья Никулин (40), Александр Рыбаков (43), Денис Кокарев (48), Артем Подшендялов (53) и Алексей Цветков (60). В составе «Локомотива» шайбы забросили Владислав Картаев (25), Максим Тальбо (32) и Якуб Накладал (58).

Для обоих клубов эта встреча была заключительной в рамках регулярного чемпионата КХЛ перед перерывом на российский этап Евротура — Кубок «Первого канала». Следующий матч «Динамо» проведет у себя дома 20 декабря с московским «Спартаком», а команда «Локомотив» в тот же день примет в Ярославле ХК «Сочи».

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

«Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3

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