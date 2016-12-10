Присоединиться к сокращению добычи нефти могут и другие страны.

Об этом заявил министр нефти ОАЭ Сухейл аль-Мазруи.

«У нас есть решение, все обязались сокращать нефтедобычу, при этом мы очень близки к 600 тыс. баррелей в сутки», — цитирует его «РИА Новости».

Он также добавил, что рассчитывает на присоединение и других нефтедобывающих стран.

Напомним, что сами страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в день.

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