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Присоединиться к сокращению добычи нефти могут и другие страны

Ограничение достигло почти 600 тыс. баррелей в сутки

Присоединиться к сокращению добычи нефти могут и другие страны.

Об этом заявил министр нефти ОАЭ Сухейл аль-Мазруи.

«У нас есть решение, все обязались сокращать нефтедобычу, при этом мы очень близки к 600 тыс. баррелей в сутки», — цитирует его «РИА Новости».

Он также добавил, что рассчитывает на присоединение и других нефтедобывающих стран.

Напомним, что сами страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в день.

Читайте также: Страны, не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти

Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Присоединиться к сокращению добычи нефти могут и другие страны

Ограничение достигло почти 600 тыс. баррелей в сутки

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