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«Роснефть» заявила об изменениях в дивидендной политике

Компания готова увеличить дивиденды акционерам с 25% до 35% от чистой прибыли по МСФО, которые будут выплачиваться дважды в год

Совет директоров «Роснефти» одобрил изменения в дивидендной политике компании, согласно которой «Роснефть» намерена выплачивать дивиденды в размере не менее 35% от чистой прибыли по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности). Об этом говорится в сообщении компании. 

«В целях повышения инвестиционной привлекательности компании совет директоров одобрил изменения в дивидендной политике ПАО «НК «Роснефть», в соответствии с которыми дивидендные выплаты в обозримом будущем составят не менее 35% чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика предусматривает выплаты акционерам два раза в год», - говорится в сообщении. 

В апреле 2016 года совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2015 года в размере 11,73 рубля на акцию, что соответствует 35% чистой прибыли по стандартам МСФО. Предполагалось, что общая сумма средств, которая будет направлена на выплаты дивидендов, составит 124,3 млрд рублей. Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2015 году составила 355 млрд рублей.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате госкомпаниями дивидендов за 2015 в размере 50% чистой прибыли МСФО. Тогда первый замминистра энергетики Алексей Текслер говорил, что некоторые госкомпании могут обратиться с просьбой о снижении планки дивидендов ниже 50%.

По итогам 2014 года «Роснефть» выплачивала дивиденды в размере 8,21 рубля на акцию (суммарно 87 млрд рублей), что соответствовало 25% от чистой прибыли по МСФО за 2014 год. 

По итогам 2013 года дивиденды «Роснефти» составили 12,85 рубля на акцию. Общая сумма выплат составила 25% чистой прибыли по МСФО - 136,2 млрд рублей.

Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

«Роснефть» заявила об изменениях в дивидендной политике

Компания готова увеличить дивиденды акционерам с 25% до 35% от чистой прибыли по МСФО, которые будут выплачиваться дважды в год

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