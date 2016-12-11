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Воскресенье,
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Россия не изменит газовый контракт с Украиной до решения суда

Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак

Россия считает нецелесообразной изъятие принципа take or pay из газового контракта с украинской стороной до решения Стокгольмского арбитражного суда.  Соответствующее заявление  сделал руководитель Минэнерго РФ Александр Новак.

«Позиция российской стороны и компании «Газпром» на сегодняшний день - никаких изменений в контракт дополнительно делать не нужно, в том числе, потому что стороны еще находятся в суде, идут слушания. Любые изменения в контракт - это, скажем так, возможность использования другой стороны в рамках судебного разбирательства», - приводит «Интерфакс» слова российского министра. 

Александр Новак напомнил, что «в суде идут разбирательства относительно take or pay».

«По этому поводу украинская сторона подала в арбитраж Стокгольма еще 2014 году», - добавил глава российского Минэнерго.

При этом Новак подчеркнул, что сейчас «есть все механизмы для того, чтобы в рамках действующих контрактов по поставкам газа, транспортировки газа на экспорт через территорию Украины, в рамках этих контрактов закупать достаточное количество газа и оплачивать его в режиме предоплаты». 

Также министр обратил внимание на то, что поставки газа в первом квартале 2017 года не обсуждались с украинской стороной на прошедших накануне переговорах. По его словам, «мы не обсуждали первый квартал, потому что коллеги заявили о том, что они хотят закупить газ в декабре. До конца декабря».

Новак добавил, что «до конца декабря наверное вряд ли можно такой объем возможно купить (4 млрд куб м – ред.)».

«В принципе есть желание, была обозначена некая цель. Безусловно, что до конца декабря - это будет зависеть от того, когда начнутся, допустим, поставки в случае достижения договоренностей и какие объемы могут быть прокачаны», - пояснил российский министр. 

Глава Минэнерго России подчеркнул, что следующая встреча с украинскими партнерами произойдет в зависимости «в первую очередь от тех консультаций, которые должны быть на уровне хозяйствующих субъектов - «Газпрома» и «Нафтогаза».

Ранее «Известия» писали, что «Нафтогаз Украины» не смог договориться с «Газпромом» о заключении допсоглашения к контракту о поставках российского газа на трехсторонних переговорах с участием Еврокомиссии. В российской компании отметили, что украинская сторона, «как и ранее, гарантирует своевременный транзит 100% российского газа для европейских потребителей».

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Украина выразила готовность купить от 1,5 до 4 млрд куб. м газа в зимний период, и российская сторона готова поставить в рамках действующего контракта.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Россия не изменит газовый контракт с Украиной до решения суда

Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак

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