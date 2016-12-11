Мужская сборная РФ завоевала золото ЧМ в комбинированной эстафете

Серебро досталась команде США, бронза у белорусов
Мужская сборная России завоевала золото в комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в канадском Виндзоре.
Россияне Андрей Шабасов, Кирилл Пригода, Александр Попков и Владимира Морозов показал результат 1 минута 31,52 секунды. Сборная США (1.31,97) заняла второе место. Бронзовых наград удостоились спортсмены из Белоруссии (1.32,49).
Отметим, что для российских спортсменов это пятая золотая награда в эстафетах на чемпионате мира в Канаде. Всего в копилке россиян теперь 12 медалей: пять золотых, пять серебряных и две бронзовых.
Соревнования завершатся в ночь на 12 декабря.
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