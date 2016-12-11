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США выразили Японии недовольство из-за организации визита Путина

По мнению американской стороны, «теплый прием российского лидера в столице мог бы смягчить давление «семерки» на Москву»

В Белом доме потребовали от японского правительства «проявить сдержанность» в процессе организации визита президента России Владимира Путина. США, в частности, выразили свое недовольство планами Японии включить в программу визита Токио, так как, по мнению американской стороны, «теплый прием российского лидера в столице мог бы смягчить давление «семерки» на Москву». В свою очередь Япония не приняла во внимание возражения США. 

По данным агентства Kyodo,  свою обеспокоенность официальный Вашингтон в ноябре этого года «несколько раз выражал по дипломатическим каналам» до того, как было решено провести встречи на высшем уровне в городах Нагато (префектура Ямагути) и Токио.

США полагают, что прием российского лидера в Токио «может стать сигналом того, что страны «семерки» не едины в своей жесткой линии по отношению к России». В свою очередь, по словам японского руководства, для «Токио важно играть роль члена G7», однако «вполне естественным является следование своим национальным интересам» в развитии российско-японских отношений. В Японии также отметили, что для Владимира Путина не будет организован прием у императора Акихито. 

Ранее «Известия» писали, что Министерство иностранных дел Японии официально анонсировало визит президента РФ Владимира Путина в Страну восходящего солнца в период с 15 по 16 декабря.  

Перед этим министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заверил,  что японская сторона приложит все усилия к тому, чтобы визит российского президента в страну стал значимым. 

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

США выразили Японии недовольство из-за организации визита Путина

По мнению американской стороны, «теплый прием российского лидера в столице мог бы смягчить давление «семерки» на Москву»

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