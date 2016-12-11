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Соперником Кличко за титул чемпиона мира по версии WBA стал Джошуа

Британец Энтони Джошуа выиграл нокаутом у американца Эрика Молины

Британский боксер Энтони Джошуа в ночь на воскресенье, 11 декабря, одержал победу нокаутом в бою против американца Эрика Молины. Таким образом, представитель Великобритании стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе, которым в настоящий момент владеет Владимир Кличко.   

Джошуа сумел закончить бой уже в середине второго раунда. Судья засчитал нокаут после того, как Молина упал, пропустив серию ударов британца. 

Энтони Джошуа за свою профессиональную карьеру провел 18 боев, во всех из них он одержал победу. Британец владеет чемпионским поясом по версии IBF. Он также является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

WBA разрешила провести бой между Кличко и Джошуа весной 2017 года.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Соперником Кличко за титул чемпиона мира по версии WBA стал Джошуа

Британец Энтони Джошуа выиграл нокаутом у американца Эрика Молины

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