Эрдоган: терроризм - уродливое явление и страна его преодолеет

Президент Турции прокомментировал теракт в центре Стамбула и пообещал, что преступников ждет кара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление в связи с террористической атакой, произошедшей в Стамбуле. Турецкий лидер резко осудил организаторов взрыва, а также подтвердил гибель людей.
Тайип Эрдоган отметил, что теракт был организован против сотрудников сил безопасности и мирных граждан. По мнению президента Турции, целью террористов было причинение максимального ущерба.
«В результате этой акции есть, к сожалению, убитые и раненые. Да будет Аллах милостив к мученикам. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — приводит заявление Эрдогана Lenta.ru.
При этом турецкий лидер не назвал точное количество жертв атаки.
Эрдоган подчеркнул, что терроризм является самым уродливым явлением и дал обещание, что страна и нация его преодолеют. При этом президент Турции добавил, что преступников ждет кара.
Ранее «Известия» писали, что в центре Стамбула 10 декабря, в 22.30 мск в районе Бешикташ, возле стадиона Vodafone Arena, после окончания матча между футбольными командами «Бешикташ» и «Бурсаспор» прогремел взрыв. Целью атаки был автобус полиции.
По последним данным число жертв теракта возросло до 29, из них 27 – полицейские.
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