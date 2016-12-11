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Национальный траур объявлен на территории Турции после теракта

Жертвами взрывов у столичного стадиона стали 29 человек, 166 получили ранения

Национальный траур объявлен на территории Турции после теракта в Стамбуле.

Об этом заявила газета Milliyet, со ссылкой на распоряжение премьер-министра страны Бинали Йылдырыма.

Взрывы в Стамбуле прогремели вечером в субботу, 11 декабря на дороге у столичного стадиона Vodafone Arena и в парке рядом с ним, сообщает ТАСС.

Жертвами террористической акции стали 29 человек, в основном, полицейские,166 получили ранения.

По подозрению к причастности к взрывам задержаны 10 человек.

Читайте также: Число жертв теракта в Стамбуле возросло до 29

Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Национальный траур объявлен на территории Турции после теракта

Жертвами взрывов у столичного стадиона стали 29 человек, 166 получили ранения

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