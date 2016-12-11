В результате ДТП с автоцистерной в Кении погибли 40 человек

ДТП в Кении с участием грузовика, перевозившего нефтяную цистерну, унесло жизни 40 человек, сообщают местные СМИ.

Как передает издание Daily Nation, инцидент произошел в 80 км к западу от столицы республики Найроби. Грузовик перевозил цистерну в соседнюю Уганду.

Предположительно, автоцистерна врезалась в мини-автобус, перевозивший 14 пассажиров, и затем загорелась. Место ДТП было вмиг объято пламенем — сгорели 12 автомобилей.

Также отмечается, что на месте происшествия находился полицейский пикап. Все находящиеся в нем сотрудники правоохранительных органов погибли.

Издание передает, что число жертв может увеличиться.