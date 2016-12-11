Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
11 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В результате ДТП с автоцистерной в Кении погибли 40 человек

Инцидент произошел в 80 км к западу от столицы республики Найроби

ДТП в Кении с участием грузовика, перевозившего нефтяную цистерну, унесло жизни 40 человек, сообщают местные СМИ.

Как передает издание Daily Nation, инцидент произошел в 80 км к западу от столицы республики Найроби. Грузовик перевозил цистерну в соседнюю Уганду.

Предположительно, автоцистерна врезалась в мини-автобус, перевозивший 14 пассажиров, и затем загорелась. Место ДТП было вмиг объято пламенем — сгорели 12 автомобилей.

Также отмечается, что на месте происшествия находился полицейский пикап. Все находящиеся в нем сотрудники правоохранительных органов погибли.

Издание передает, что число жертв может увеличиться.

Читайте также:

В результате ДТП на севере Египта погибли 10 человек

Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

В результате ДТП с автоцистерной в Кении погибли 40 человек

Инцидент произошел в 80 км к западу от столицы республики Найроби

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Ирина Мешкова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Светлана Журова

олимпийская чемпионка

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке