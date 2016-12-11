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В Приднестровье начались выборы главы республики

Результаты голосования будут признаны, если явка составит не менее 25%

Президентские выборы начались в воскресенье на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики, сообщила пресс-секретарь ЦИК Приднестровья Елена Городецкая.

По ее словам, на территории республики открылись 260 избирательных участков. Они будут работать с 07.00 до 20.00 по местному времени (08.00—21.00 мск). Принять участие в голосовании смогут более 418 тысяч человек.

На пост президента республики претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава Евгений Шевчук, а также бывший председатель Верховного совета Вадим Красносельский.

Выборы будут считаться состоявшимися, если явка составит не менее 25% от общего числа избирателей.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

В Приднестровье начались выборы главы республики

Результаты голосования будут признаны, если явка составит не менее 25%

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