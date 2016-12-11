В Индонезии предотвращен теракт у дворца президента

Силовики предотвратили теракт около дворца президента Индонезии в Джакарте. Его планировала совершить молодая женщина, которая ранее была арестована полицией, рассказал официальный представитель правоохранительных органов в столице Ави Сетийоно.

«Было перехвачено письмо 27-летней женщины своим родителям, на основании которого был сделан выводе о наличии террористки-смертницы», — приводит ТАСС слова представителя местной полиции.

Помимо нее в субботу в городе Бекаси провинции Западня Ява сотрудники специального антитеррористического подразделения «Денсус 88» арестовали еще двух мужчин, которые доставили ей мощное взрывное устройство.

При этом представитель полиции Джакарты Раден Прабово Арго Ювоно отметил, что злоумышленники планировали совершить теракт во время церемонии смены караула в дворце главы государства.

«Они планировали взорвать бомбу в воскресенье в президентском дворце во время церемонии смены караула охраной президента», — приводит его слова издание Jakarta Post.

По его словам, взрывное устройство было начинено тремя килограммами мощной взрывчатки TATP. Такой мощности хватило бы на то, чтобы уничтожить всё в радиусе 300 м.