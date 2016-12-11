В Москве открыт памятник Сергею Прокофьеву

Памятник композитору Сергею Прокофьеву открыт в Камергерском переулке Москвы, напротив музея известного музыканта. Церемония открытия сопровождалась звучанием работ композитора.

Как передает ТАСС, в церемонии приняли участие замглавы Минкультуры РФ Александр Журавский, а также художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.



Открытие монумента приурочено к 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева.

«Здесь Прокофьев творил. Он любил Москву, он учился в Петербурге, он родился под Донецком, принадлежит он всему миру, но прежде всего нам с вами», — сообщил Валерий Гергиев в ходе церемонии.

Памятник принадлежит авторству народного художника РФ Андрея Ковальчука.

Сергей Прокофьев родился 23 апреля 1891 года. Он был лауреатом Ленинской премии и шести Сталинских. Композитор скончался 5 марта 1953 года в Москве в своей квартире в Камергерском переулке.