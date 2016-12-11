На тушение пожаров Приамурью выделят дополнительно 24 млн рублей

На тушение лесных пожаров и их предотвращение федеральное правительство выделяет Амурской области дополнительные 24 млн рублей. В Минприроды РФ поясняют, что трудности в борьбе с пожарами связаны недостатком людей, финансирования и спецтехники.

В 2016 году от лесных пожаров из дальневосточных регионов больше всего пострадала Амурская область. В Рослесхозе заявили, что регион не смог попасть в программу передовых противопожарных практик.



Как пишет ИА «Амур.инфо», огонь неоднократно вплотную подбирался к населенным пунктам. Пожар уничтожил дома в селах Малиновка, Заречная Слобода, а также в Шимановске. В 2016 году в Приамурье было зарегистрировано 411 пожаров на площади 890 тыс. га.

Сообщается, что для погашения долгов за тушение пожаров в 2015 году Приамурью и Якутии выделят 66,5 млн рублей.

