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Биатлонист Шипулин сообщил о трудностях в мужской эстафете Кубка мира

Спортсмен признался, что соревнование далось ему тяжело

Российский биатлонист Антон Шипулин, который ранее завоевал второе место в составе сборной РФ на мужской эстафете Кубка мира в словенской Поклюке, рассказал, что это соревнование далось ему тяжело.

Такое заявление спортсмен сделал в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Я хотел сохранить силы на последний рубеж, но, честно говоря, мне пришлось тяжело на последнем круге. Наверное, сказались три гонки подряд, на всех приходилось выкладываться», — сообщил Антон Шипулин.

Ранее российские биатлонисты Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин завоевали второе место в ходе эстафеты Кубка мира. Россияне отстали от французской команды на 15,7 секунды.

В воскресенье в 16.30 мск пройдет женская эстафетная гонка.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Биатлонист Шипулин сообщил о трудностях в мужской эстафете Кубка мира

Спортсмен признался, что соревнование далось ему тяжело

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