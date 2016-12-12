Третье чудо уходящего года

Россия и еще несколько государств присоединились к решению ОПЕК сократить добычу нефти. Это решение окажет положительное влияние на рынок. Однако мы пока не застрахованы от новых обвалов нефтяных котировок. А также от неразумного использования дополнительных средств, которые наша страна получит при сохранении высоких цен.

Мировая нефтегазовая отрасль последние два года пребывает в глубочайшем кризисе. Как и положено хорошему системному кризису, он охватил всё — от разведки и добычи до работы смежных отраслей. По некоторым оценкам, с начала кризиса инвестиции в мировой нефтегазовой отрасли сократились более чем на $300 млрд. На этом фоне сотни тысяч человек потеряли работу. Сотрудников сокращали не только нефтегазовые компании, но и гиганты нефтесервисной отрасли Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes — они были вынуждены уволить десятки тысяч человек. А есть еще не подсчитанные до конца потери металлургов, машиностроителей, транспортников.

Практически все мировые компании значительно ухудшили свои финансовые показатели. А BP и Statoil завершили 2015 год с многомиллиардными чистыми убытками. Нынешний год эти компании, судя по всему, также закончат с отрицательными показателями.

У снижения инвестиций есть еще один важный аспект. Если вы сегодня не вкладываете деньги в разведку нефти, завтра вы эту нефть не сможете добыть. А черное золото с каждым годом дорожает в производстве. Значит, денег надо вкладывать всё больше и больше. А мы видим сокращения. Первыми от этого пострадали месторождения с самой высокой себестоимостью — сланцевые. За время кризиса добыча сланцевой нефти в США сократилась примерно на 25% — более чем на 1 млн баррелей в сутки (11,5% от общего объема производства нефти в США).

На этом оптимистичном фоне российские компании оказались в числе наиболее устойчивых игроков. Себестоимость добычи черного золота в нашей стране одна из самых низких в мире. Также свою положительную роль сыграла девальвация рубля. Конечно, сказать, что трехкратное снижение цены на нефть прошло для отечественных предприятий совсем безболезненно, нельзя. Можно лишь говорить об их устойчивости на общем фоне. И, разумеется, о способности наращивать производство даже в кризис.

Отечественная нефтедобыча била рекорды, а спрос на российское черное золото был более чем отрадным. Особенно на китайском направлении. И здесь стоит обратить внимание на ОПЕК. Способность этой организации влиять на рынок нефти последние годы вызывала обоснованные сомнения. Часть стран, входящих в картель, относительно комфортно чувствовала себя в условиях низких цен на энергоносители, часть — напротив, была кровно заинтересована в скорейшем подорожании черного золота. ОПЕК разрывали внутренние противоречия. А за соблюдением квот уже никто не следил. Стало очевидно, что организация переживает кризис, что она слабо приспособлена к нынешним условиям.

Договор о сокращении добычи стал третьим чудом уходящего года после Brexit и избрания президентом США Дональда Трампа. Однако робкая надежда на это согревала рынок во второй половине осени. Цены на нефть подросли. Потом на рынок навалилась волна пессимизма, на фоне которой достигнутые договоренности заставили цены единомоментно подскочить почти на 10%. После этого мало кто удивился готовности России и ряда других стран присоединиться к решению ОПЕК сократить добычу.

Наша страна взяла на себя обязательство постепенно снизить производство нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Это неплохо, так как снижение будет производиться от рекордных показателей — более 11,2 млн баррелей в стуки. То есть Россия фактически сохранит позицию мирового лидера по производству черного золота.

Но так ли уж было необходимо соглашение ОПЕК и других крупных производителей нефти? Полагаем, что нет. Без него можно было обойтись. Мировой спрос на нефть продолжает расти, а низкие цены выбивают наименее жизнеспособных игроков и вымывают инвестиции. Соответственно так или иначе в течение одного-двух лет цены начали бы восстанавливаться до комфортных для отрасли показателей. Иначе на рынке образовался бы дефицит нефти.

Для нашей страны достигнутые соглашения в первую очередь ценны, на наш взгляд, тем, что Россия оказалась одним из главных фигурантов переговоров, она же будет в числе стран, следящих за тем, чтобы участники соглашения соблюдали его условия. Возможно, мы наблюдаем то, что давно должно было произойти, — реформу ОПЕК, создание на ее основе более адекватной нынешним условиям организации, способной эффективно влиять на рынок.

Что может угрожать рынку на фоне достигнутых договоренностей? В первую очередь, конечно, их несоблюдение. Во вторую — возможное наращивание производства сланцевой нефти в США на волне растущих цен. Впрочем, инвесторы, которые могли бы вложить деньги в американскую нефтянку, должны понимать, что их вложения приведут к росту добычи, а с ним произойдет падение цен. Вложенные средства при таком раскладе вернуть будет крайне затруднительно.

Для нашей страны опасность кроется в несколько иной области. Российский бюджет предполагает цену нефти на уровне $40. Сейчас можно ожидать, что нефтегазовые доходы будут существенно выше — минимум на 25%. Мировой кризис продемонстрировал — нашей стране необходима реиндустриализация, а не только запас средств, которые, если что, можно проесть. Нам нужны новые заводы, новые дороги. Нефтепереработке, в частности, нужны присадки, которые сейчас приходится покупать у зарубежных производителей. Необходимы криогенное оборудование, компрессоры для АГНКС и многое другое. Было бы разумно направить «излишки» не в ценные бумаги наших заклятых друзей, а в создание производств, то есть в собственную экономику. И надеемся, что в споре разума, жадности и осторожности разум победит.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики