Президент Франции решительно осудил двойной теракт в Стамбуле

Президент Франции осудил двойной теракт в Стамбуле, произошедший поздно вечером в субботу, говорится в сообщении Елисейского дворца. Франсуа Олланд поддерживает Турцию в этом новом испытании, сообщается в документе.

Два взрыва с разницей в минуту прогремели в Стамбуле вечером 10 декабря. Погибли 38 человек, 30 из жертв теракта — сотрудники полиции.



«Президент республики решительно осуждает совершенные в Стамбуле теракты, которые привели к многочисленным жертвам. Франция полностью поддерживает Турцию в этом новом испытании», — говорится в сообщении Елисейского дворца, сообщает «РИА Новости».