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Президент Франции решительно осудил двойной теракт в Стамбуле

Франсуа Олланд поддерживает Турцию в этом новом испытании, говорится в заявлении Елисейского дворца

Президент Франции осудил двойной теракт в Стамбуле, произошедший поздно вечером в субботу, говорится в сообщении Елисейского дворца. Франсуа Олланд поддерживает Турцию в этом новом испытании, сообщается в документе.

Два взрыва с разницей в минуту прогремели в Стамбуле вечером 10 декабря. Погибли 38 человек, 30 из жертв теракта — сотрудники полиции.

«Президент республики решительно осуждает совершенные в Стамбуле теракты, которые привели к многочисленным жертвам. Франция полностью поддерживает Турцию в этом новом испытании», — говорится в сообщении Елисейского дворца, сообщает «РИА Новости».

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Президент Франции решительно осудил двойной теракт в Стамбуле

Франсуа Олланд поддерживает Турцию в этом новом испытании, говорится в заявлении Елисейского дворца

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