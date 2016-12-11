Трамп назвал смехотворными заявления о вмешательстве РФ в выборы

Дональд Трамп назвал смехотворными сообщения о том, что Россия якобы осуществляла вмешательство в президентскую кампанию в США.

Избранный президент США заявил об этом в воскресном интервью, передает «РИА Новости» со ссылкой на Fox News. «Я думаю, это смехотворно», — сказал политик. Он добавил, что подобные заявления могут быть оправданием стороны, проигравшей выборы.

«Я думаю, это еще одно оправдание. Я в это не верю», — сказал Трамп, передает «Федеральное агентство новостей».

Ни одно из заявлений политиков и спецслужб США о том, что Россия пыталась вмешаться в исход президентских выборов, не было подкреплено доказательствами.