Латвийская сборная по скелетону бойкотирует чемпионат мира в Сочи

Сборная Латвии намерена бойкотировать чемпионата мира-2017 по бобслею и скелетону в Сочи. Такое решение спортсмены приняли в связи с публикацией второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте.



«Прошло достаточное количество времени с первых публикаций Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) относительно грязных спортсменов в нашем виде спорта. Теперь после последних полученных данных мы говорим: «Достаточно», — указано в сообщении пресс-службы команды.

Пресс-служба сборной сообщила, что латвийские спортсмены готовы участвовать в чемпионате мира на любой трассе, но не на чемпионате в Сочи. «Россия — место, где олимпийский дух был украден в 2014 году», — заявляет пресс-служба команды.

В пятницу была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA о проблемах с допингов во время Олимпиады 2014 года в Сочи. В частности, у двух участников сборной РФ, завоевавших четыре золотые медали, были выявлены фальсификации проб.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля.