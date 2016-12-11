Трамп: «Я не хочу, чтобы Китай мне указывал»

Избранный президент заявил в телеинтервью, что не позволит Пекину указывать ему в вопросах отношений с Тайванем. Дональд Трамп отметил, что не понимает, почему США должны придерживаться политики «единого Китая».

«Я не хочу, чтобы Китай мне указывал», — цитирует республиканца «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Fox News. «Я не понимаю, почему мы должны придерживаться политики «единого Китая», — добавил политик.

Телефонный разговор избранного президента США с лидером Тайваня состоялся в начале декабря. Это было впервые с 1979 года, когда дипломатические отношения между США и администрацией Тайваня были прекращены. МИД Китая сделало представление США в связи с телефонным разговором.

