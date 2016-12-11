Власти Болгарии объявят траур по жертвам железнодорожной аварии

Понедельник, 12 декабря, будет объявлен в Болгарии днем национального траура по жертвам железнодорожной аварии, произошедшей в субботу возле города Шумен, сообщает правительство страны, готовящее соответствующее решение.

Избранный президент Болгарии Румен Радев уже побывал на месте ЧП. Он отметил, что приоритетом властей в настоящий момент является сохранение жизни раненым и оказание помощи остальным пострадавшим, передает ТАСС.

«Шок огромен, но его последствия мы должны преодолеть», — сказал Радев.

В настоящий момент на месте аварии продолжаются спасательные работы. Специалисты готовятся откачивать сжиженный газ и цистерн, которые не пострадали. Также объявлена эвакуация около 1 тыс. человек в районе станции Хитрино.

Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Бойко Борисов уточнил, что число погибших достигло уже пяти человек, пострадали более 30. Трое из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, в субботу в Болгарии произошла крупная железнодорожная авария: в результате схода с рельсов нескольких цистерн поезда с сжиженным газом прогремел взрыв, который разрушил более 20 жилых домов возле города Шумен. В состав поезда входили 26 вагонов с пропан-бутаном, 20 — с горючим газом, три вагона были пустыми.