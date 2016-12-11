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Связи Тиллерсона в РФ станут преимуществом администрации Трампа

Глава ExxonMobil и кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в 2012 году был награжден президентом РФ Владимиром Путиным орденом Дружбы

Связи кандидата на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона в РФ станут преимуществом администрации избранного президента Дональда Трампа.

Об этом заявил будущий глава аппарата Белого дома при Дональде Трампе Райнс Прибус.

«Это то, что, как я думаю, могло бы стать огромным преимуществом для США», — цитирует Прибуса «Интерфакс».

При этом он заметил, что это не повлияет на внешнюю политику страны, которая предполагает приоритет интересов США и отстаивание их, если нужно, жесткими методами.

Тиллерсон долгое время сотрудничал с Россией и даже был в 2012 году награжден президентом РФ Владимиром Путиным орденом Дружбы.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Связи Тиллерсона в РФ станут преимуществом администрации Трампа

Глава ExxonMobil и кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в 2012 году был награжден президентом РФ Владимиром Путиным орденом Дружбы

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