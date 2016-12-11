Кандидат в госсекретари: «русские хакеры» — провокация спецслужб США

Один из кандидатов на пост госсекретаря США Джон Болтон заявил, что не верит в версию вины России в хакерских атаках на выборы, и считает, что эти акции были провокацией со стороны американских спецслужб, которые намеренно оставили следы, указывающие на действия со стороны Москвы.

Он заявил, что если какое-либо государство направляет свои атаки на конституционные процессы в США, то это нападение сравнимо с военным. Болтон подчеркнул, что он хотел бы знать, кто еще кроме обвиняемой в этом России мог быть заинтересован в таких атаках и почему он оставил «отпечатки пальцев, указывающие на русских», передает «РИА Новости».

«Я хочу сказать, что до того, как мы узнаем, каким образом разведывательное сообщество пришло к этому заключению, мы не знаем, были ли эти действия вдохновлены русскими или же это была «операция под чужим флагом», — сказал Болтон в эфире Fox News.

Он отметил, что лично для него не является абсолютно ясным, действительно ли Россия предпринимала эти действия. Он проиллюстрировал эту мысль тем, что напомнил слова главы директора ФБР Джеймса Коми, который утверждал, что в деле об атаке на выборы не найдены «следы русских», но заявлял, что такие следы теоретически обнаружены в атаках на сервера Хиллари Клинтон.

«А сейчас говорят, что они оставили «отпечатки пальцев» во время взломов, касающихся наших выборов. Так что нужно задать вопрос: с какой стати русским задействовать свои «умные» разведслужбы против сервера Хиллари, но не против выборов?» — сказал Болтон.

Он при этом отметил, что не хочет «оправдывать русских» и допускает, что спецслужбы США были правы, хотя и не исключает, что американская разведка могла провести «операцию под чужим флагом». Под этим термином в США понимают действия, при которых истинный виновник пытается скрыть свою ответственность, явно прикрываясь кем-то другим и нарочно оставляя указывающие на него улики.

«Думаю, критически важно ответить на вопрос, который я поставил: если вы думаете, что русские это сделали, то почему они оставили цифровые «отпечатки пальцев»?» — сказал Болтон.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал смехотворными сообщения о том, что Россия якобы осуществляла вмешательство в президентскую кампанию в США. По его словам, вина кого бы то ни было в этом деле не доказана.

Читайте также:

ФБР и ЦРУ дали разные оценки действиям «российских хакеров»